Gazze'de Açlıktan 5 Kişi Hayatını Kaybetti
İsrail'in sürdürdüğü saldırılar ve ablukası nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşam koşulları giderek kötüleşiyor. Son 24 saat içinde 2'si çocuk olmak üzere 5 kişi açlık nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu trajik olay, bölgedeki insani krizi daha da derinleştirirken, yardım kuruluşları acil yardım çağrısında bulunuyor.
İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si çocuk 5 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel