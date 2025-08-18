Gazze'de Açlıktan 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in sürdürdüğü saldırılar ve ablukası nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşam koşulları giderek kötüleşiyor. Son 24 saat içinde 2'si çocuk olmak üzere 5 kişi açlık nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu trajik olay, bölgedeki insani krizi daha da derinleştirirken, yardım kuruluşları acil yardım çağrısında bulunuyor.

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si çocuk 5 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
Pınar Altuğ'dan 'trafik kazasında öldü' iddiasına sert tepki

Hakkında çıkan haber sonrası adeta deliye döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deha'nın Karga'sı Taner Rumeli 13 yıllık aşkıyla dünyaevine girdi

13 senelik aşkta mutlu son! Ünlü oyuncu dünyaevine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.