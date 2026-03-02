İran'dan atılan füzenin Kudüs'te bir yola isabet etmesi sonucu 6 kişi yaralandı

İsrail'in ABD ile birlikte saldırılar düzenlediği İran'dan akşam saatlerinde atılan füzenin Kudüs bölgesinde bir yola düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davut Yıldızı) yapılan açıklamada, füzenin yola isabet etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5'i hafif olmak üzere 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, füzenin yolda büyük bir çukur açtığı ve bazı araçların hasar gördüğü görüldü.

?-? ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.