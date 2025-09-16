Haberler

İsrail kara harekatı başlattığı Gazze'de 100'den fazla kişiyi öldürdü

İsrail kara harekatı başlattığı Gazze'de 100'den fazla kişiyi öldürdü
Güncelleme:
İsrail kara harekatı başlattığı Gazze'de 100'den fazla kişiyi öldürdü
İsrail ordusu sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için kara saldırılarına başladığını duyurdu. Sabah saatlerinden bu yana Gazze'yi abluka altında İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı.

İsrail ordusunun bugün Gazze'ye başlattığı kara harekatında hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için kara saldırılarına başladığını bildirdi. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Gazze kentine yönelik kara saldırılarının başladığı belirtildi.

ŞEHRİN KUŞATILMASI PLANLANIYOR

Kara saldırılarına şu an için 2 tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edildi. Saldırılara Gazze kentinin kenar mahallelerinde başlandığı, ilerleyen günler ve haftalarda şehrin kuşatılmasının planladığı kaydedildi.

NETANYAHU AÇIK AÇIK SÖYLEMİŞTİ

Başbakan Binyamin Netanyahu, yolsuzluk davası duruşmasında Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını bildirmişti.

1 MİLYON KİŞİYİ GÜNEYE SÜRMEYİ HEDEFLİYORLAR

İsrail yönetimi, yaklaşık 1 milyon Filistinlinin bulunduğu Gazze'nin kuzeyini zorla boşaltmak istiyor. Bunun için ise 1 milyona yakın Filistinlinin büyük kısmının sığındığı Gazze kentini işgal ederek buradakileri güneye sürmeyi hedefliyor.

Filistinlilerin Gazze'nin güneyine göçmeleri halinde, kuzeye bir daha dönmeleri zor gözüküyor. İsrail yönetimi, defalarca yayımladığı sözde ve zorla yerinden edilmeyi içeren "tahliye bildirilerinde" Filistinlilerin saldırılar bittikten sonra Gazze'nin kuzeyine dönebileceklerine ilişkin herhangi bir ifadeye yer verilmiyor.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
500

