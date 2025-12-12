Haberler

İsrail'in rahat durmaya niyeti yok: Lübnan'ı bir kez daha vurdular

Güncelleme:
Hizbullah'ı bahane ederek Lübnan'ı kıskaca almaya çalışan İsrail, ülkenin güneyi ve doğusundaki bazı bölgelere 5 ayrı hava saldırısı düzenledi. İsrail kaynakları hedefin Hizbullah altyapısı olduğunu belirtirken, Lübnan medyası saldırıların yoğunlaştığını duyurdu.

  • İsrail ordusu Lübnan'ın güneyi ve doğusunda 5 hava saldırısı gerçekleştirdi.
  • İsrail kaynakları saldırıların Hizbullah altyapısını hedef aldığını açıkladı.
  • Lübnan makamları saldırılar sonrası can kaybı veya hasara ilişkin resmi açıklama yapmadı.

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyi ile doğusundaki birçok noktaya hava saldırıları düzenledi. Saldırılar, 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in bölgedeki askeri operasyonlarını sürdürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail savaş uçaklarının ülkenin güneyinde yer alan Çarmak, Mahmhudiye, Zarariye, Ansar, Tuffahta, Beyseriyye, Rafi Dağı, Saced, Reyhan, Armata, Ceba, Tebne ve Vadi Bengol bölgelerini hedef aldığını duyurdu. Ayrıca Lübnan'ın doğusunda bulunan Batı Bekaa bölgesindeki Zalaya Vadisi'ne dört ayrı hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Lübnan makamları, saldırılarda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırılarına başlamış, Eylül 2024'te çatışmalar geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Söz konusu süreçte 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı. Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in bu anlaşmayı binlerce kez ihlal ettiği belirtiliyor. İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi hâlâ işgal altında tutarken, onlarca yıldır kontrol ettiği bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

BİR YILDA 335 CAN KAYBI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen İsrail'in 27 Kasım 2024 – 27 Kasım 2025 tarihleri arasındaki saldırılarında 335 kişinin hayatını kaybettiğini, 973 kişinin yaralandığını açıkladı. Bölgede tansiyonun yeniden yükselmesinden endişe edilirken, gelişmeler yakından izleniyor.

Olgun Kızıltepe
title