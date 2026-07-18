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İsrail'in Gazze'de Cenazeye Katılanları Hedef Aldığı Saldırıda 8 Kişi Öldü, 19 Kişi Yaralandı

İsrail'in Gazze'de Cenazeye Katılanları Hedef Aldığı Saldırıda 8 Kişi Öldü, 19 Kişi Yaralandı
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İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir cenaze sırasında Filistinlilere hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 8 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Cenaze, daha önce ölen bir Filistinli içindi. İsrail ordusu henüz açıklama yapmadı.

GAZZE, 18 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda cenaze için toplanan Filistinlilere düzenlediği hava saldırısında en az 8 Filistinli hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralandı.

Filistinli sağlık kaynakları ve görgü tanıklarına göre saldırı, Ahmed Yasin Camii yakınlarında düzenlenen cenaze sırasında gerçekleşti. Cenazeye katılanlar, kampın batısındaki Balata Pazarı yakınlarından geçtikleri sırada hedef alındı.

Nuseyrat'taki El-Avda Hastanesi, saldırıda yaşamını yitiren 8 kişinin cansız bedeninin hastaneye getirildiğini, 19 yaralının ise tedavi altına alındığını açıkladı. Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu belirtildi.

Görgü tanıkları, saldırının ardından bölgede büyük panik yaşandığını, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yaralıları tahliye ederek çevredeki hastanelere sevk ettiğini aktardı.

Tanıklar, cenazenin günün erken saatlerinde hayatını kaybeden bir Filistinli için düzenlendiğini ancak kişinin kimliğine ilişkin bilgi paylaşılmadığını ifade etti.

İsrail ordusu ise saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: Xinhua
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