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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 60 yaşındaki bir Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürdü.

Avde Hastanesinden alınan bilgiye göre İsrail ordusuna ait İHA, Nusayrat Mülteci Kampı'nda 60 yaşındaki Diyab İsa Radi'yi hedef aldı.

Radi'nin saldırı sonucu olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Öte yandan, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de İsrail ordusuna ait askeri araçlardan Tina Caddesi çevresindeki Filistinlilerin evlerine ve yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara yoğun ateş açıldı.

Kaynak: AA