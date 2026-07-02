İsrail'in Gazze'de düzenlediği İHA saldırısında 7 Filistinli yaralandı
İsrail ordusunun Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği İHA saldırısında biri ağır 7 Filistinli yaralandı. Saldırıda bir motosiklet hedef alındı, yaralılar El-Avde Hastanesine kaldırıldı. Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de can kaybı 73 bin 74'e, yaralı sayısı 173 bin 537'ye yükseldi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 7 Filistinli yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail'e ait İHA, Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir motosikleti hedef aldı.
Saldırıda biri ağır olmak üzere 7 Filistinlinin yaralandığı, yaralıların El-Avde Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.
İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 74, yaralı sayısı ise 173 bin 537 olarak açıklandı.
Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu