İsrail'in Nebatiye kentine düzenlediği saldırılarda 13 güvenlik gücü hayatını kaybetti

Güncelleme:
ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, CUMHURBAŞKANI'NIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentindeki hükümet binasına düzenlediği saldırılarda 13 güvenlik mensubunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre İsrail ordusu, Nebatiye kentine yoğun hava saldırıları düzenledi. İsrail savaş uçakları, kentin çoğu mahallesini ve caddesini şiddetli şekilde bombaladı.

Nebatiye'deki hükümet binasını hedef alan saldırılarda Devlet Güvenlik Ofisi de vuruldu.

Lübnan Devlet Güvenlik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail'in hedef aldığı Nebatiye hükümet binasında Nebatiye bölgesi Devlet Güvenlik Ofisi'nin de bulunduğuna dikkati çekildi.

Lübnan topraklarında askeri personel ve sivillere yönelik saldırıların kınandığı açıklamada, 13 güvenlik gücünün hayatını kaybettiği aktarıldı.

-Lübnan Cumhurbaşkanı saldırıyı kınadı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn da yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarını kınadı.

Avn, devlet kurumlarının ve güvenlik güçlerinin hedef alınmasının Lübnan'ı, topraklarını ve egemenliğini koruma hakkından vazgeçiremeyeceğini vurguladı.

Uluslararası topluma seslenen Avn, İsrail'in sürdürdüğü saldırıları durdurmak için sorumluluk üstlenme çağrısı yaptı.

Avn, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız

Trump masaya oturmadan gözdağı verdi! Anlaşma olmazsa...
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Erzurum'da polisi kavga var diye çağırdılar, gerçek çok başka çıktı

Polisi kavga var diye çağırdılar, gerçek çok başka çıktı
Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım şimdiden belli oldu
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Sibel Can'ın küçük oğlu asker oldu! İşte üniformalı ilk fotoğraf

Küçük oğlu asker oldu! İşte üniformalı ilk fotoğraf
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı! Esra Erol’daki Derya Çapar'ın son hali şaşırttı

Canlı yayında aşağılanmıştı! Derya'nın son hali şaşırttı