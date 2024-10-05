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İsrail'in Lübnan Saldırılarında Hamas Komutanı Öldürüldü

İsrail'in Lübnan Saldırılarında Hamas Komutanı Öldürüldü
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İsrail ordusu, Lübnan'ın kuzeyindeki Beddavi mülteci kampını bombalayarak Hamas'ın Lübnan sorumlusunu öldürdü. Saldırılar sonucunda ölü sayısının 2 bini geçtiği ve 375 bin Filistinlinin Suriye'ye sığındığı bildirildi.

Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile çatışan İsrail ordusu ülkenin kuzeyini de vurdu. Saldırıda Hamas'ın Lübnan sorumlularından Said Ali'nin öldürüldüğü duyuruldu.Saldırılarını Lübnan'ın güneyi ve Beyrut etrafında yoğunlaştıran İsrail bu kez kuzeyde Beddavi mülteci kampını bombaladı. Filistinli mültecilerin kaldığı kampa yönelik saldırıda Hamas komutanlarından Said Ali de öldürüldü. Avrupa Birliği (AB) ve ABD tarafından terör örgütü olarak kabul edilen örgütten yapılan açıklamada Ali ile beraber eşi ve iki kızının da hayatlarını kaybettiği belirtildi.

Kamp çatışmalar öncesinde 16 binden fazla Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. Lübnan genelinde 200 binden fazla Filistinlinin barındığı 12 kamp bulunuyor.

Suriye'ye geçişler sürüyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı 23 Eylül'den bu yana İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bini geçtiğini açıkladı. İki haftadan kısa sürede İsrail'in bombardımanları nedeniyle Suriye'ye sığınanların sayısı ise 375 bini buldu.

İsrail dün Lübnan'dan Suriye'ye açılan Masnaa sınır kapısını bombalamış olsa da buradan geçişler devam ediyor. Associated Press (AP) haber ajansı muhabiri sınır yolunda açılan krater yüzünden binlerce kişinin yola bir noktadan itibaren yürüyerek devam ettiğini ve sınırı yaya olarak geçtiğini aktardı.

Bu arada Cuma günü Beyrut'ta temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi bu sabah Şam'a giderek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.

İsrail karşısında direniş ekseninin "güçlü duracağını" çünkü "halkların desteğini aldıklarını" söyleyen Esad, "İşgal, saldırı ve toplu cinayete direnmek meşru hak" diye konuştu.

UNIFIL pozisyonunu koruyor

Hizbullah militanları ile İsrail askeri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı güney sınırında bulunan Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ise, İsrail'in ısrarlı talebine rağmen bölgeyi terk etmeyeceğini duyurdu.

UNIFIL sözcülüğünden yapılan açıklamada, BM Gücü'nün yerinde kalacağı vurgulanarak "Barış gücü yerinde kalacak ve BM bayrağı dalgalanmaya devam edecek" denildi.

İsrail'in Lübnan topraklarına kara harekatı başlatmasının ardından DW Türkçe'ye açıklamalarda bulunan bir UNIFIL sözcüsü, bölgede görevli iki Türk askeri bulunduğunu bildirmişti. Misyon kapsamında Lübnan'da bulunan diğer Türk personel deniz gücünde görev yapıyor.

Bu arada İsrail ordusu (IDF) Gazze'de de operasyonlarını sürdürüyor. IDF, "kısa süre içinde büyük bir operasyon düzenleyeceği" uyarısıyla Gazze'nin orta bölümlerinin boşaltılmasını istedi; bu uyarıdan sonra Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlenen bombardımanda 12 kişinin öldüğü bildirildi.

AP,AFP,DW / MUK,ET

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel

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