İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 2 bin 795'e çıktı
İsrail ordusunun 2 Mart'tan beri Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 2,795'e, yaralı sayısının ise 8,586'ya çıktığı bildirildi. Hayatını kaybedenler arasında 106 sağlık çalışanı bulunurken, 244 sağlık personeli de yaralandı. Lübnan hükümeti, yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 bin 759 kişinin öldüğünü bildirmişti.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.
Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.
Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.