İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 2 bin 795'e çıktı

İsrail ordusunun 2 Mart'tan beri Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 2,795'e, yaralı sayısının ise 8,586'ya çıktığı bildirildi. Hayatını kaybedenler arasında 106 sağlık çalışanı bulunurken, 244 sağlık personeli de yaralandı. Lübnan hükümeti, yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı.

İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybının 36 artarak 2 bin 795'e yükseldiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 795'e, yaralı sayısı 8 bin 586'ya ulaştı.

Hayatını kaybedenler arasında 106 sağlık çalışanı yer alırken, 244 sağlık personeli de yaralandı.

Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 bin 759 kişinin öldüğünü bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
