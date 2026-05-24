İsrail, Lübnan Genelinde Saldırılarına Devam Ediyor: En Az 11 Ölü

İsrail'in Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırılarda bir hastane de hedef alındı. Hizbullah ise İsrail mevzilerine İHA ve topçu ateşiyle karşılık verdi.

BEYRUT, 24 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in, Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 11 kişi hayatını kaybetti. Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, cumartesi gecesi düzenlenen saldırılarda çok sayıda kişi de yaralandı.

Lübnan ordusu sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentindeki bir kışlaya yönelik saldırısında bir askerin orta derecede yaralandığı belirtildi.

Lübnan Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi, Sur kentinde yer alan Hiram Hastanesi yakınlarını hedef alan İsrail saldırısı sonucu tesiste ciddi hasar meydana geldiğini ve saldırıda aralarında tıbbi personel, hemşire ve idari personelin bulunduğu 25 kişinin yaralandığını bildirdi. Hastanenin iki aydan kısa bir süre içinde ikinci kez saldırıya uğradığına dikkat çeken merkez, saldırıların sağlık tesislerinin korunmasını öngören uluslararası insani hukukun ihlali olduğunu söyledi.

Hizbullah da sınır kasabası Marun el-Ras'ta yeni kurulan bir İsrail mevzisini patlayıcı yüklü çok sayıda insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını açıkladı. Kasabada İsrail askerlerinin toplandığı bir çadırı İHA ile vurduklarını kaydeden grup, Deyr Siryan'ın dış kesimindeki bir nehir yatağı yakınında bulunan İsrail mevzilerini topçu ateşine tuttuklarını da belirtti.

Hizbullah'tan yapılan başka bir açıklamaya göre ise grup, Bekaa bölgesi üzerinde uçan, İsrail'e ait Heron 1 tipi bir keşif İHA'sına karadan havaya füze ateşleyerek İHA'yı Lübnan hava sahasını terk etmeye zorladı.

Lübnan Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının cumartesi günü itibarıyla 3.123'e, yaralı sayısınınsa 9.506'ya ulaştığını açıkladı.

İsrail, geçen ay ilan edilen ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyinde askeri faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaynak: Xinhua
