Lübnan: İsrail Saldırılarında 486 Kişi Hayatını Kaybetti, 1.313 Kişi Yaralandı

BEYRUT, 10 Mart (Xinhua) -- İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 486'ya, yaralı sayısı ise 1.313'e yükseldi.

Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada, söz konusu can kayıplarının 2 Mart sabahından 9 Mart pazartesi öğleden sonraya kadar kaydedildiğini ve İsrail saldırılarının ülkenin çeşitli bölgelerinde devam ettiğini bildirdi.

Hizbullah, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana ilk kez pazartesi erken saatlerde Lübnan'dan İsrail'e roket fırlattığını duyurdu. Bunun üzerine Lübnan hükümeti, örgütün güvenlik ve askeri faaliyetlerini yasakladığını açıkladı.

İsrail ordusu ise Hizbullah'a karşı "saldırı amaçlı askeri harekat" olarak nitelendirdiği bir operasyon başlattı. Operasyon kapsamında Lübnan'ın birçok bölgesine yoğun hava saldırıları düzenlenirken sınır hattında kara operasyonları da gerçekleştirildi.

Kaynak: Xinhua