Haberler

İsrail'in Lübnan'ın Güneyine Yönelik Saldırısında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ve Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda varılan ateşkese rağmen Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Lübnan’ın güneyinde bir kasabaya düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı.

(ANKARA) - İsrail ve Lübnan arasında ABD arabulucuğunda varılan ateşkese rağmen Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir kasabaya düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre saldırı, dün erken saatlerde Nebatiye el-Fevka kasabasında gerçekleşti. İsrail hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı açıklandı. Bakanlık ayrıca önceki gün Nebatiye bölgesindeki farklı kasabalara düzenlenen İsrail saldırılarında en az 14 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Saldırılar İsrail ve Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda 16 Nisan'da varılan on günlük ateşkesin, daha sonra 3 hafta daha uzatıldığı bir dönemde gerçekleşti.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

