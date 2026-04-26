Haberler

İsrail'in Lübnan'ın Güneyine Saldırılarında Aralarında Çocukların da Olduğu 7 Kişi Öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

(ANKARA) – Lübnan'ın güneyinde İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda, aralarında çocukların da olduğu en az yedi kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan'ın ulusal haber ajansının aktardığına göre, İsrail'in dün gerçekleştirdiği saldırılarda en az yedi kişinin hayatını kaybettiği ve yaşamını yitirenler arasında çocukların da bulunduğu belirtildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı ise yaralı sayısının 24 olduğunu ve bunlardan üçünün çocuk olduğunu açıkladı.

İsrail Ordusu ise Lübnan'ın güneyinde Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan bazı köyler için zorunlu tahliye tehdidinde bulundu. Ordu, söz konusu bölgelerde Hizbullah tarafından ateşkes ihlali yapıldığını öne sürerek, "güçlü şekilde karşılık verileceğini" duyurdu. Tahliye uyarısı yapılan köyler arasında Mefdon, Şukin, Yahmar, Arnoun, Zavter el-Şarkiye, Zita el-Garbiye ve Kafr Tibni yer aldı.

Öte yandan Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerine saldırı düzenlediğini iddia etti. İsrail ile Lübnan arasında yakın zamanda yeniden yürürlüğe giren ateşkese rağmen Hizbullah, Güney Lübnan'ın Taybeh kasabasında bir grup İsrail askerini hedef aldığını ve kayıplara yol açtığını açıkladı. Hizbullah, saldırıda insansız hava aracı (İHA) kullandığını bildirdi.

Kaynak: ANKA
45 yıl sonra aynı otel! Reagan'ın ardından bu kez hedefte Trump vardı

45 yıl sonra aynı otel! Trump'a suikast girişiminde tuhaf tesadüf
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cama çarpanı kuş zannetti, dev etçil çekirge çıktı! Boyutu ağızları açık bıraktı

Gören gözlerine inanamadı! Bilim kurgu filminden fırlamış kadar büyük
Uşak'ta görev başındaki polislere ateş açıldı! Yaralılar var

Görev başındaki polislere ateş açıldı! Yaralılar var
Hac yolunda hayatını kaybetti

Dualarla çıktığı yolda kutsal topraklara varamadan hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede oluyor! Bayraktar ailesinden bebek müjdesi

Erdoğan 10'uncu kez dede oluyor
Cama çarpanı kuş zannetti, dev etçil çekirge çıktı! Boyutu ağızları açık bıraktı

Gören gözlerine inanamadı! Bilim kurgu filminden fırlamış kadar büyük
Saldırı sırasında çarpıcı görüntü! Önce Vance çıkarıldı, Trump tahliye edilirken sendeledi

Saldırı sırasında çarpıcı görüntü! Önce Vance çıkarıldı sonra Trump
Kolombiya'da bombalı saldırıda 14 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

Ülkeyi kan gölüne çeviren saldırı! Cansız bedenler yolları kapladı