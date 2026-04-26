İsrail'in Lübnan'ın Güneyine Saldırılarında Aralarında Çocukların da Olduğu 7 Kişi Öldü

(ANKARA) – Lübnan'ın güneyinde İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda, aralarında çocukların da olduğu en az yedi kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan'ın ulusal haber ajansının aktardığına göre, İsrail'in dün gerçekleştirdiği saldırılarda en az yedi kişinin hayatını kaybettiği ve yaşamını yitirenler arasında çocukların da bulunduğu belirtildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı ise yaralı sayısının 24 olduğunu ve bunlardan üçünün çocuk olduğunu açıkladı.

İsrail Ordusu ise Lübnan'ın güneyinde Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan bazı köyler için zorunlu tahliye tehdidinde bulundu. Ordu, söz konusu bölgelerde Hizbullah tarafından ateşkes ihlali yapıldığını öne sürerek, "güçlü şekilde karşılık verileceğini" duyurdu. Tahliye uyarısı yapılan köyler arasında Mefdon, Şukin, Yahmar, Arnoun, Zavter el-Şarkiye, Zita el-Garbiye ve Kafr Tibni yer aldı.

Öte yandan Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerine saldırı düzenlediğini iddia etti. İsrail ile Lübnan arasında yakın zamanda yeniden yürürlüğe giren ateşkese rağmen Hizbullah, Güney Lübnan'ın Taybeh kasabasında bir grup İsrail askerini hedef aldığını ve kayıplara yol açtığını açıkladı. Hizbullah, saldırıda insansız hava aracı (İHA) kullandığını bildirdi.

Kaynak: ANKA