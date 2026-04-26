İsrail'in Lübnan'ın güneyine ateşkese rağmen düzenlediği saldırılar yeniden göç dalgası başlattı

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine gece saatlerinden itibaren saldırılar düzenlemesi, bölgeden kuzey yönüne yeniden göç dalgasının başlamasına yol açtı.

İsrail ordusunun 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları Yukarı Nebatiye, Kefr Tebnit ve Burç Rehall beldelerini hedef aldı.

Kefr Tebnit kavşağına düzenlenen saldırıda yaralıların olduğu belirtildi.

İsrail ordusu ayrıca öğle saatlerinde ateşkese rağmen Lübnan'da işgal altında tuttuğu alanlar dışında kalan ülkenin güneydoğusundaki Mivdon, Şevkin, Yuhmur, Arnun, Batı Zavtar, Doğu Zavtar ve Kefr Tebnit beldelerine saldırı tehdidinde bulunrak, halktan evlerini terk etmeleri uyarısında bulunmuştu.

Öte yandan İsrail ordusunun gece saatlerinden bu yana ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılar ve saldırı tehditleri, bölgede yeni bir göç dalgası başlattı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, saldırılara maruz kalan beldelerden Sayda kenti yönüne doğru yoğun araç trafiği oluştu.

17 Nisan'da ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte evlerine dönen aileler, artan saldırılar nedeniyle araçlarıyla ülkenin kuzeyine geçiyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün akşam saatlerinde orduya Lübnan'a yönelik şiddetli saldırılar düzenlenmesi talimatı vermişti. Bunun üzerine İsrail ordusu, Bazuriyye ve Semmaiye ile Hırbet Silm, Sultaniyye, Hadasa ve Zebkin beldelerine hava saldırıları gerçekleştirmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.