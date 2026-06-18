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İsrail devlet televizyonu: Ordunun Lübnan'ın güneyinden çekilmesi ABD'deki görüşmelerde ele alınabilir

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden çekilmesi dosyası, gelecek hafta ABD'de Lübnan tarafıyla yapılacak görüşmelerde ele alınacak. İsrail, güvenlik gerekçesiyle bazı bölgelerden çekilmeyeceğini açıkladı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden çekilmesine ilişkin dosyanın gelecek hafta ABD'de Lübnan tarafıyla yapılacak görüşmelerde gündeme gelebileceği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan bir İsrailli yetkili, "Lübnan'ın güneyinden çekilme dosyası gelecek hafta ABD'de Lübnan tarafıyla yapılacak görüşmelerde ele alınacak." dedi.

Adı açıklanmayan yetkili, İsrail'in ayrıca Lübnan ordusu ile Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nden (UNIFIL), Lübnanlı sivillerin İsrail askerlerinin bulunduğu güneydeki köy ve kasabalara yaklaşmalarının engellenmesini istediğini kaydetti.

Lübnan ile İsrail arasında, nisan ayında başlayan müzakereler kapsamında beşinci tur görüşmelerin 22 Haziran'da Washington'da yapılması planlanıyor.

İsrail ordusu bugün Lübnan'da işgal ettiği alanların güncel haritasını yayımlayarak işgal altında tuttuğu bölgelerden çekilmeyeceğini açıklamıştı.

İsrail ordusu bugün yayımladığı haritada, Güney Lübnan'da bazı bölgelerde 10 kilometreye kadar uzanan bir alanda varlığını sürdürdüğünü göstermiş ve güvenlik gerekçesiyle bölgede kalmaya devam edeceğini belirtmişti.

Haritaya göre İsrail güçlerinin konuşlandığı alanlar, Lübnan'ın güneyindeki sınır hattı boyunca çok sayıda beldeyi kapsarken, ilerleme derinliğinin bölgelere göre yaklaşık 6 ila 10 kilometre arasında değiştiği görüldü. Bazı batı ve orta kesimlerde ise İsrail güçlerinin konuşlandığı alanların Litani Nehri yönüne kadar uzandığı ifade edildi.

Lübnanlı resmi kaynaklara göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sürdürdüğü saldırılarda 3 bin 912 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 873 kişi yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

İsrail, Lübnan topraklarındaki bazı bölgeleri uzun yıllardır, bazı bölgeleri ise 2023-2024 dönemindeki çatışmaların ardından işgal altında tutuyor.

Kaynak: AA / Khaled Yousef
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