İsrail'in Lübnan'da hastane yakınına düzenlediği hava saldırısında bir kişi öldü, 17 kişi yaralandı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde yer alan Hiram Hastanesi yakınındaki binaya düzenlediği hava saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, Sur kentinde yer alan Hiram Hastanesi yakınında bulunan binayı hedef aldı.

İsrail'in söz konusu saldırısında bir kişi yaşamını yitirirken, 10'u hemşire ve hastane çalışanı olmak üzere 17 kişi yaralandı.

Şiddetli saldırı sonucu Hiram Hastanesi binasında hasar oluşurken, hastane bahçesinde park halindeki çok sayıda araçlar zarar gördü.

Hiram Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Selman Aydibi, İsrail'in hava saldırısı sonucu şarapnellerin isabet ettiği 10 hemşire ve sağlık görevlisinin yaralandığını söyledi.

Hastane binasındaki klinik ve hasta odalarında da hasar oluştuğunu aktaran Aydibi, "Hastanenin çevresine düzenlenen hava saldırıları sonucunda yoğun bakım, kardiyoloji, diyaliz, acil servis, laboratuvar gibi hastane bölümlerinde hasar meydana geldi." dedi.

İsrail'in Lübnan'da gün içinde sürdürdüğü saldırılarda daha önce bir kişi yaşamını yitirmişti.