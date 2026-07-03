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Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda biri ağır 3 İsrail askeri yaralandı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mensuplarıyla çıkan çatışmada biri ağır olmak üzere 3 askerinin yaralandığını duyurdu. Çatışma Bint Cubeyl ilçesinde yaşandı.

İsrail ordusu, işgal ettiği Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mensuplarıyla çıkan çatışmada biri ağır olmak üzere 3 askerinin yaralandığını bildirdi.

Ordu radyosunun haberine göre, işgal altındaki Lübnan'ın Nebatiye vilayetine bağlı Bint Cubeyl ilçesinde Hizbullah mensuplarıyla İsrail askerleri arasında çatışma çıktı.

Çıkan çatışmada bir İsrail yedek askeri ağır şekilde, 2 asker de hafif şekilde yaralandı.

İsrail ordusu, yaklaşık 8 aydır Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgede konuşlu "Givati Tugayı"nın bölgedeki operasyonlarını sonlandırdığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, 28 Haziran'da Hizbullah mensuplarıyla çıkan çatışmada Golani Tugayı 12. Taburu'nda takım komutanı olarak görev yapan Yüzbaşı David Hazutt'un öldüğünü, bir askerin ise hafif yaralandığını açıklamıştı.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Öte yandan, Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
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