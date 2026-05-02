İsrail'in Lübnan'da ateşkese rağmen geceden bu yana düzenlediği saldırılarda 13 kişi öldü

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusunun, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları gece saatlerinden itibaren Nebatiye kent merkezi ile Şehabiyye, Kakaiyyet Cisir, Safad Battih, Şakra, Mansuri, Aba, Kefre, Beraşit, Şevkin, Mivdon, Kefre, Semaiyye, Şıaytiye, Sadikayn, Adşit, Luveyze, Mecdel Zun, Şevkin, Batı Zavtar, Doğu Zavtar ve Haruf beldelerini hedef aldı.

Nebatiye'de Kefer Deccel yolunda seyir halindeki bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen İsrail saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

Luveyze'de bir evi hedef alan saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Şevkin beldesinde gece saatlerinde düzenlenen saldırıda ise 1 kişi hayatını kaybetti. Öğle saatlerindeki İsrail saldırılarda Mivdon'da 4, Şevkin'de 2 kişi yaşamını yitirdi.

Deyr Kanun Ras Arab beldesinde motosikleti hedef alan İHA saldırısında 1 kişi öldü. Şıaytiye beldesinde bir motosiklete düzenlenen İHA saldırısında 1 kişi ağır yaralandı.

İsrail ordusu ayrıca öğle saatlerinde Duveyre beldesinde bir Hüseyniyye'yi (Şiilere ait ibadethane) hedef alarak yıktı.

Ayrıca Şevkin, Mecdel Silm, Kabriha, Mivdon, Doğu Zavtar, Batı Zavtar ve Yuhmur Şakif beldelerinin çevreleri aralıklarla topçu atışlarına maruz kaldı.

Öte yandan İsrail'e ait bir İHA, sabah saatlerinden bu yana başkent Beyrut üzerinde alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.

Hizbullah açıklaması

Öte yandan Hizbullah'ın Telegram kanalından yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık verildiği belirtildi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyinde işgal altındaki Bayyada beldesinde İsrail askerleri ile İsrail'e ait bir tanksavar füze mevzisinin insansız hava araçlarıyla hedef alındığı ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 600'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.