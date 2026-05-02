İsrail'in Lübnan'da ateşkese rağmen geceden bu yana düzenlediği saldırılarda 6 kişi öldü

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusunun, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları gece saatlerinden itibaren Nebatiye kent merkezi ile Mansuri, Aba, Kefre, Beraşit, Şevkin, Mivdon, Kefre, Semaiyye, Şıaytiye, Sadikayn, Adşit, Luveyze, Mecdel Zun, Şevkin, Batı Zavtar, Doğu Zavtar ve Haruf beldelerini hedef aldı.

Nebatiye'de Kefer Deccel yolunda seyir halindeki bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen İsrail saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

Luveyze'de bir evi hedef alan saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Şevkin beldesinde gece saatlerinde düzenlenen saldırıda ise 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ayrıca öğle saatlerinde Duveyre beldesinde bir hüseyniyeyi hedef alarak yıktı.

Ayrıca Şevkin, Mivdon, Doğu Zavtar, Batı Zavtar ve Yuhmur Şakif beldelerinin çevreleri aralıklarla topçu atışlarına maruz kaldı.

Öte yandan İsrail'e ait bir İHA, sabah saatlerinden bu yana başkent Beyrut üzerinde alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 600'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
