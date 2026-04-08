İran Medyası: İsrail Lübnan'daki Saldırılarına Devam Ederse İran, ABD ile Yapılan Ateşkesi Bozabilir

(ANKARA) - İsrail ordusu, Beyrut, Bekaa Vadisi ve Güney Lübnan genelinde '10 dakika içinde' 100'den fazla noktayı vurduğunu duyurdu. İran'dan "Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik saldırılarla ateşkesi ihlal etmeye devam etmesi halinde İran anlaşmadan çekilecektir" açıklaması yapıldı.

İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansına bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, İsrail Lübnan'a yönelik saldırılarla ateşkesi ihlal etmeye devam ederse İran, ABD ile yapılan ateşkes anlaşmasından çekilecektir. "Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik saldırılarla ateşkesi ihlal etmeye devam etmesi halinde İran anlaşmadan çekilecektir" ifadesi kullanılan haberde, Tahran'ın Lübnan'a yönelik saldırılarla bağlantılı olarak "süregelen İsrail ihlalleri" olarak nitelendirdiği durum karşısında inceleme yaptığını da belirtildi.

Tasnim'in haberine göre, ABD, Lübnan'daki "İslami direniş" de dahil olmak üzere tüm cephelerdeki çatışmaların durdurulmasını içeren iki haftalık bir ateşkes planını kabul etmişti. Ancak İsrail, Çarşamba gününün başından itibaren Lübnan'a karşı "vahşi saldırılar" başlatarak "ateşkesi açıkça ihlal etti.

İsrail ordusu, Beyrut, Bekaa Vadisi ve Güney Lübnan'da birçok bölgede 10 dakikadan kısa bir süre içinde 100'den fazla noktayı vurduğunu ve bunun Lübnan'daki mevcut operasyonun başlangıcından bu yana gerçekleştirilen "en büyük" koordineli saldırı olduğunu açıkladı.

İsrail, Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen, Hizbullah'ın 2 Mart'ta sınır ötesi saldırısından bu yana güney Lübnan'da hava saldırıları ve kara harekatı düzenledi.

Lübnan yetkilileri, İsrail saldırılarında en az bin 530 kişinin öldüğünü ve 4 bin 812 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kaynak: ANKA