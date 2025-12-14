Haberler

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği İHA saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere İHA ile düzenlediği saldırılarda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, bir kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail, hedef aldığı kişilerin Hizbullah ile bağlantılı olduğunu iddia ediyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki beldelere insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail, 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Nebatiye'de sınıra yakın Yater beldesinde bir motosiklet İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan İsrail İHA'sının, güneydeki Beraşit ile Safad Battih beldeleri arasında bir aracı hedef aldığı saldırıda da 1 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Sur kentine bağlı Coya beldesinde de bir araç, İsrail İHA'sı tarafından hedef alındı. Sağlık Bakanlığı olayda 1 kişinin öldüğünü duyurdu.

İsrail açıklaması

İsrail ordusu, yaptığı açıklamada Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde Hizbullah mensubu olduğunu iddia ettiği 3 kişiyi hedef aldığını açıkladı.

Hedef alınan kişilerin Hizbullah alt yapısını yeniden kurma faaliyetlerine katıldığı ve Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği ileri sürüldü.

Saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024 ile 27 Kasım 2025 tarihleri arasındaki bir yılda, ülkeye düzenlediği saldırılarda 335 kişinin hayatını kaybettiğini, 973 kişinin yaralandığını bildirmişti.

