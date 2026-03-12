Haberler

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı Erki beldesinde düzenlediği saldırıda 9 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında toplam ölü sayısının 687'ye yükseldiğini açıkladı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı Erki beldesinde düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Bakanlığın açıklamasında, İsrail ordusunun Sayda kentine bağlı Erki beldesinde düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 53 artarak 687'ye, yaralı sayısının ise 1768'e yükseldiğini açıklamıştı.

Hükümet, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA / Wassim Samih Seifeddine
