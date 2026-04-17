İsrail'in ateşkes öncesi Lübnan'ın Sayda kentine düzenlediği saldırıda 13 kişi öldü

İsrail ordusunun ateşkesten önce Lübnan'ın Sayda kentine düzenlediği saldırıda 13 kişi yaşamını yitirdi. Enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, perşembe günü, ateşkes öncesi İsrail'in düzenlediği saldırının ardından yürütülen çalışmalarda 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yetkililer, enkaz altında olduğu düşünülen 15 kişinin daha bulunduğuna dair bilgiler dolayısıyla arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaklaşık 2 bin 200 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Nisan'da İsrail ve Lübnan'ın 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini belirterek, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı

İran'dan dünyayı rahatlatan açıklama geldi: Tamamen açıldı
