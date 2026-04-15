Haberler

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine saldırılarında 1 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısının 2 bin 124'e yükseldiği bildirildi. Saldırılar kapsamında birçok belde hedef alındı ve yerinden edilenlerin sayısı 1 milyon 162 bini geçti.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine gerçekleştirdiği saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusunun güneydeki Sur kentinde bir araca düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Sur'daki Abbasiye beldesini hedef alan saldırıda ise 3 kişi yaralandı.

İsrail uçakları gece saatlerinde ayrıca Bariş, İtit, Mareke, Hiyam Ganduriyye ve Yahun beldelerini bombaladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 124 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

