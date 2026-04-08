Lübnan Sağlık Bakanı: "İsrail'in saldırılarında ilk belirlemelere göre 89 kişi öldü, 700 kişi yaralandı"

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, İsrail'in bugün düzenlediği eş zamanlı hava saldırılarında 89 kişinin hayatını kaybettiğini, 722 kişinin yaralandığını duyurdu. Sağlık sistemi için acil insani yardım çağrısı yapıldı.

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, İsrail'in Lübnan'a bugün düzenlediği en şiddetli ve eş zamanlı saldırılarda 89 kişinin hayatını kaybettiğini, 722 kişinin yaralandığını söyledi.

İsrail ordusu, öğle saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut ile ülkenin doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenledi.

Bu saldırılar, İsrail'in 2 Mart'ta Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayda geçti.

Lübnan Sağlık Bakanı Nasreddin, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, " Lübnan'da yaşanan çok tehlikeli bir tırmanışla karşı karşıyayız. İsrail saldırıları başkentimiz Beyrut ve Dahiye ile Bekaa, Cebel Lübnan ve güney bölgelerinde masum sivilleri hedef aldı." dedi.

Nasreddin, İsrail'in eş zamanlı saldırılarında hastaneler, ambulanslar ve acil yardım merkezlerinin de hedef alındığını belirterek, ilk belirlemelere göre 89 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 722 kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail'in saldırılarının boyutu ve şiddetinin büyüklüğü karşısında sağlık sistemindeki ihtiyaçların artış gösterdiğine vurgu yapan Nasreddin, şu ifadeleri kullandı:

"Lübnan sağlık sistemine acil uluslararası insani yardım yapılması çağrısında bulunuyoruz. Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu gibi uluslararası ortaklarımızla ve dost ülkelerle; acil tıbbi malzeme, cerrahi ekipman ve ilaç desteği için sürekli temas halindeyiz."

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
