İsrail'in Lübnan'a geceden bu yana düzenlediği saldırılarda 8 kişi öldü

İsrail ordusu, 2 Mart'tan bu yana sürdüğü saldırılarda Lübnan'ın çeşitli bölgelerine hava ve kara saldırıları düzenleyerek 8 kişinin ölümüne ve çok sayıda yaralanmaya yol açtı. Saldırılarda sivil savunma ekipleri enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun Lübnan'a gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Deyr Antar beldesinde bir evi, Şeba beldesinde de bir aracı bombaladı.

İsrail ordusu, Sur kentine bağlı Şabriha beldesini insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Şabriha beldesinde İsrail ordusunun hedef aldığı bir evde ise yangın çıktı.

Kentin Batım ve Mansuri beldelerinin dağlık bölgelerini hedef alan İsrail ordusu, Bafliye beldesinde ise çok sayıda evi bombaladı.

Sivil savunma ekipleri bölgede enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Musaylih-Nebatiye yolu üzerindeki bir araca İHA'lardan atılan 2 füzeyle saldırı düzenledi. İsrail saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Sayda'ya bağlı Adlun beldesindeki eski belediye binasını vurdu, saldırıda yaralananlar oldu.

Sayda'nın Ensariye beldesinde de bir bina İsrail ordusu tarafından hedef alındı.

İsrail uçakları ayrıca güneydeki Ernun, Hoş ve Kalavay beldelerini hedef aldı.

Nebatiye'ye bağlı Arabsalim beldesindeki bir eve düzenlenen hava saldırısında 2 kişi öldü.

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde bulunan Suhmur beldesine düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 89 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Şanlıurfa'da liseye silahlı baskın! 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti

Liseye silahlı baskın! Çok sayıda yaralı var, özel harekat sevk edildi
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! Kritik isimler bir bir gözaltında

Türkiye'yi sarsan dosya raftan indi, kritik isimler gözaltına alındı
Trump siparişini getiren kuryeye 4 bin 500 lira bahşiş verdi

Trump siparişini getiren kuryeye bakın kaç lira bahşiş verdi
Meloni sessizliğini bir bozdu pir bozdu! Trump'ı şoke eden tepki

Meloni sessizliğini bir bozdu pir bozdu! Trump'ı şoke eden tepki
6 Milyon Dolarlık Şok İddia! Sophie Rain: Charlie Kirk ölmeden önce gönderdi

Bu kez ölen birini ifşaladı
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! Kritik isimler bir bir gözaltında

Türkiye'yi sarsan dosya raftan indi, kritik isimler gözaltına alındı
Çocukluk itirafı olay oldu! Aleyna Tilki: 8 yaşındayken aldatmayı öğrendim

Olay itiraf: 8 yaşındayken aldatmayı öğrendim
Ülkede futbolun bittiğini en iyi özetleyen görüntü! Rakibinin elmacık kemiğini kıran futbolcu tutuklandı

Türk futbolunun neden gelişmediğini anlatan görüntü