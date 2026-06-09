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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 15 kişi hayatını kaybetti

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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında 15 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah ise misilleme saldırıları düzenledi.

İsrail ordusunun ateşkese ve İran'ın uyarılarına rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında 15 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Sur kentindeki Masakin Şabiyye Mahallesi'ne öğle saatlerinde düzenlenen saldırıda 8 kişinin öldüğünü, 32 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları öğleden sonra güneydeki Mecdel Zun, Secid, Adşit, Zefta, Kakaiyyet Cisir, Yuhmur, Yukarı Nebatiye, Kefur, Haruf, Cebşit beldelerini hedef aldı.

Zefta beldesindeki saldırıda Suriye uyruklu 1 kişi öldü. Ansariyye-Adlun beldeleri arasında yer alan bölgeye yapılan saldırıda da 2 Suriyeli hayatını kaybetti.

Adşit beldesindeki bir tavuk çiftliğine düzenlenen saldırıda çiftliğin sahibi yaşamını yitirdi. Habbuş beldesinde bir evin hedef alındığı insansız hava aracı (İHA) saldırısında ise 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Kefer Rumman beldesine düzenlenen saldırıda da 2 kişi öldü.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, dün, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu açıklamış ancak İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu.

İsrail basını ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a saldırıların "tüm gücüyle" devam edeceğini öne sürmüştü.

Hizbullah'tan misilleme açıklamaları

Hizbullah ise İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık Lübnan'ın güneyindeki işgal altındaki belde ve noktalarda bulunan İsrail ordusuna ait hedeflere gün içinde 9 saldırı düzenlediğini açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamalarda, İsrail askerleri, askeri araçlar, komuta merkezleri ve askeri mevzilerin kamikaze insansız hava araçları ile roketlerle hedef alındığı belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 666 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
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