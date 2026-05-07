İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yönelik ateşkes olmasına rağmen hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Son saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. 2 Mart’tan bu yana yaşanan saldırılarda ise toplam 2 bin 715 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının ülkenin güneyindeki Sayda kentine bağlı Ensariyye beldesini hedef aldığı belirtildi.

İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda 2 bin 715 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 353 kişi yaralandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
