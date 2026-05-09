İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'da düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

İsrail ordusunun, 17 Nisan'da başlayan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 19'a ulaştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, son hafta içerisinde gerçekleşen saldırılarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Nebatiye kent merkezindeki Üniversiteler Mahallesi ile Cümeycime, Hadasa, Şakra, Kabriha,Tebnin, Tulin Mecdel Şems, Safad Battih, Tayr Diba, Ayn Bial, Yatir, Harayip, Mervaniyye, Arzi, Haris, Kafre ve Mansuri beldelerine hava saldırıları düzenledi.

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Sur kentinde Burç Rahhal ve Abbasiye beldeleri arasında bir araca düzenlediği saldırıda 3 kişi öldü.

İsrail'in güneydeki Mifadun beldesine düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi, Şuf bölgesi yakınlarında bir araca düzenlediği İHA saldırısında ise 3 kişi hayatını kaybetti.

Haris'te düzenlenen saldırıda 1 kişi, Beyrut-Sayda yolunda 2 araca düzenlenen İHA saldırılarında da 2 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, Sayda kentine bağlı El-Saksakiyye beldesinde düzenlediği hava saldırısında biri çocuk 7 kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

Öğle saatlerinde ise Nebatiye vilayetinde motosikletle seyir halindeki Suriyeli baba ve 12 yaşındaki kızı, İsrail'in İHA saldırısında yaşamını yitirmişti. İsrail savaş uçağı Nebatiye kent merkezindeki Bayyad Mahallesi'nde bir evi bombaladı.

Sur kentinin girişindeki Cel Bahr bölgesini hedef alan İsrail ordusu, Kefer Dunin beldesine de topçu atışları gerçekleştirdi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında yaklaşık 2 bin 700 kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
