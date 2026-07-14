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İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği İHA saldırısında 2 kişi yaralandı

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İsrail ordusu, ateşkes ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Yukarı Nebatiye beldesine İHA ile saldırı düzenledi, 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Lübnan ile imzalanan çerçeve anlaşması, ateşkes ve ABD- İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Yukarı Nebatiye beldesine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, bölgedeki ateşkese ve Lübnan'ın da dahil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait bir İHA öğleden sonra Yukarı Nebatiye beldesini hedef aldı. Saldırıda 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun ayrıca güneydeki Doğu Zavtar beldesinde sabah saatlerinden itibaren bazı evleri ateşe verdiği, beldenin farklı noktalarından yoğun dumanların yükseldiği ifade edildi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 324 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
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