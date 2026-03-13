Haberler

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, 2 Mart'tan bu yana Lübnan'ın güneyini hedef alan hava ve topçu saldırılarına devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda ölü sayısının 687'ye, yaralı sayısının ise 1774'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail ordusu, gece saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki bölgelere hava ve topçu saldırıları düzenledi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları gece saatlerinde güneydeki Konin, Yukarı Nebatiye ve Adşit beldelerine hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusu ayrıca Nebatiye vilayetine bağlı Doğu Zavtar beldesini yoğun topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 687'ye, yaralı sayısının 1774'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 822 bin 600 kişinin başvurduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar

Savaş uçakları peş peşe vurdu! Şiddetli patlamalar canlı yayında
İran'dan 'Hamaney'in eşi öldü' iddialarına yalanlama

İran Hamaney'in eşiyle ilgili iddiayı yalanladı
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız

Gittikçe artan bir tehlikeyi işaret etti: Hazırlıklı olmalıyız
Kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın öğretmene 21 yıl hapis talebi

Kadın öğretmen, kız öğrencisine istismarda bulundu! İşte istenen ceza
İran, ABD'nin nükleer önerilerini reddetme nedenini açıkladı

İran, ABD'nin nükleer önerilerini reddetme nedenini açıkladı
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak

Dünyayı bekleyen felaket: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı

Daha 20 yaşındaydı! Evinde korkunç halde bulundu