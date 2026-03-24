İsrail'in, Lübnan'ın Aley ilçesine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü
İsrail'in Lübnan'ın Aley ilçesine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu saldırıların ardından toplam ölü sayısının 1039'a ulaştığını açıkladı ve 1 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini duyurdu.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1039'a yükseldiğini duyurmuştu.
Lübnan hükümeti, İsrail'in saldırı tehdidi karşısında ülke içinde zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 1 milyon 162 bin 237'ye yükseldiğini açıklamıştı.