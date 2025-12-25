İsrail'in Lübnan'ın Kuzeydoğusuna Düzenlediği Hava Saldırısında İki Kişi Öldü

(ANKARA) - İsrail'in Lübnan'ın kuzeydoğusunda bir aracı hedef alan hava saldırısında iki kişi hayatını kaybetti. Lübnan resmi haber ajansı NNA, saldırının perşembe günü insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirildiğini bildirdi.

Habere göre saldırı, Hermel ilçesine bağlı Huş el-Seyyid Ali yolunda seyir halindeki bir aracı hedef aldı. Vurulan araçtaki iki kişinin yaşamını yitirdiği, cenazelerinin Hermel'deki devlet hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Lübnan medyasında, ayrıca İsrail'e ait bir İHA'nın dün akşam da Beyrut'un 80 km güneyindeki Sur (Tyre) ilçesine bağlı Cana kasabasında bir aracı hedef aldığı, saldırıda olay yerinden geçen bir kişinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İsrail Lübnan ile arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürüyor. İsrail güçleri özellikle Lübnan'ın güneyinde neredeyse günlük hava saldırıları düzenlerken, ateşkes anlaşması kapsamında çekilmesi öngörülen bazı bölgelerde askeri varlığını da koruyor.

Lübnan medyasına göre ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarında ülkede 335 kişi yaşamını yitirirken, 973 kişi yaralandı.