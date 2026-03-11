İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırılarında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 570'e Yükseldi
İsrail'in Lübnan'ın Beyrut bölgesine düzenlediği hava saldırılarında son verilere göre 570 kişi hayatını kaybetti, 1.444 kişi yaralandı. Saldırılar, 2 Mart'tan beri devam ediyor.
BEYRUT, 11 Mart (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyölerinde düzenlediği hava saldırısının ardından yükselen duman, 11 Mart 2026.
Lübnan Bakanlar Kurulu Afet Risk Yönetimi Birimi tarafından salı günü yayımlanan verilere göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 570'e, yaralananların sayısı ise 1.444'e yükseldi. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)
Kaynak: Xinhua