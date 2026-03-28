İsrail ordusunun Lübnan'a geceden beri düzenlediği saldırılarda en az 2 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'a gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda en az 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları geceden beri ülkenin güneyindeki Doğu Zavtar, Deyr Zehrani, Şemaa, Tayr Harfa, Hiniyye, Kefra, Yatır, Tayri, Şakra ve Tulin beldelerini hedef aldı.

İsrail ordusu ayrıca gece geç saatlerde başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine de hava saldırısı düzenledi.

Nebatiye vilayetine bağlı Hadasa beldesinde sabah erken saatlerde bir motosikleti hedef alan hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun gece Nebatiye'ye bağlı Kefr Tebnit beldesinde bir ambulansı hedef alması sonucu ise 1 sağlık personeli yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Öte yandan Hiniyye, Deyr Zehrani ve Doğu Zavtar beldelerine yönelik saldırılarda da ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.