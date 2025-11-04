Haberler

İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 2 Hizbullah Üyesi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 2 Hizbullah Üyesi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in düzenlediği iki ayrı hava saldırısında Hizbullah'a mensup 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Saldırılardan biri el-Duveyir kasabasında bir otomobile, diğeri ise Ayta el-Şaab köyünde bir motosiklete yapıldı.

EL-DUVEYİR, 4 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği iki ayrı hava saldırısında Hizbullah üyesi 2 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın resmi ve güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracının pazartesi günü öğleden sonra el-Duveyir kasabasında bir otomobili üç güdümlü füzeyle hedef aldığı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Ajans, İsrail'e ait bir başka insansız hava aracının ise Ayta el-Şaab köyünün Ebu Laban Mahallesi'nde bir motosiklete saldırı düzenlediğini kaydetti. Halk Sağlığı Bakanlığı Acil Durum Operasyon Merkezi yaptığı açıklamada, saldırıda bir Lübnan vatandaşının hayatını kaybettiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Bahçeli, Öcalan'la ilgili talebini yineledi: Korkuya gerek yok, MHP olarak biz hazırız

Öcalan'la ilgili talebini yineledi: MHP olarak biz hazırız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ederson'un Beşiktaş taraftarı ile yaşadığı gerginlik kamerada

Onu daha önce böyle görmediniz! Milyonlarca izlenen görüntü
Louvre Müzesi soygununda güvenlik şifresi akıllara durgunluk verdi

Tarihi soygunda skandal detay! Şifreyi tahmin etmek bir dakika sürdü
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz

Altını olanlar dikkat: Öngördüğü rakam inanılmaz
Kabe'de çekilen görüntüye tepki yağıyor

Görüntü maalesef Kabe'de kaydedildi
Ederson'un Beşiktaş taraftarı ile yaşadığı gerginlik kamerada

Onu daha önce böyle görmediniz! Milyonlarca izlenen görüntü
Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var

Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Lastik değişimi sırasında kayan tırın altında kalarak hayatını kaybetti

Lastik değişimi sırasında kayan tırın altında kalarak hayatını kaybetti
29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Gerekçesini açıklayan Bahçeli iddialara ateş püskürdü

29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Bahçeli gerekçesini açıkladı
Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket

Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket
Hollywood'un efsane ismine veda: Diane Ladd 89 yaşında hayatını kaybetti

Sinema dünyasının başarılı ismi hayatını kaybetti
Orkun-Alvarez kapışması yeni değil! İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası

İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası
Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı

Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.