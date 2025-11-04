İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 2 Hizbullah Üyesi Hayatını Kaybetti

EL-DUVEYİR, 4 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği iki ayrı hava saldırısında Hizbullah üyesi 2 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın resmi ve güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracının pazartesi günü öğleden sonra el-Duveyir kasabasında bir otomobili üç güdümlü füzeyle hedef aldığı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Ajans, İsrail'e ait bir başka insansız hava aracının ise Ayta el-Şaab köyünün Ebu Laban Mahallesi'nde bir motosiklete saldırı düzenlediğini kaydetti. Halk Sağlığı Bakanlığı Acil Durum Operasyon Merkezi yaptığı açıklamada, saldırıda bir Lübnan vatandaşının hayatını kaybettiğini belirtti.