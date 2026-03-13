İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Lübnan'ın güneyi, Bekaa bölgesi ve başkent Beyrut'a düzenlediği saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlanan habere göre İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir aracı hedef aldı. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bekaa'nın orta kesimindeki Ber Elyas bölgesinde bir daireye düzenlenen İsrail saldırısında Lübnan'daki Cemaat-i İslami yetkililerinden Yusuf ed-Dahuk'un yaralandığı, iki oğlunun hayatını kaybettiği aktarıldı.

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Aba beldesinde ise bir eve düzenlenen saldırıda bir kadının hayatını kaybettiği, eşinin yaralandığı kaydedildi.

Başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde yer alan Cenah semtinde bir aracı hedef alan İsrail saldırısında 1 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.