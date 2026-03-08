İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği hava saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği hava saldırısında 8 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail'in 2 Mart'ta Lübnan'a başlattığı hava saldırıları sürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Sur kentindeki Eser Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, güneydeki Nebatiye vilayetinde Zifta Kavşağı'nda bulunan bir sağlık noktasını da hedef aldı. Saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Hizbullah: İsrail'e ait bir İHA düşürdük

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, bugün yerel saatle 17.00'de Lübnan'ın güneyindeki Seluki Vadisi üzerinde uçan "Hermes 450" tipi İsrail insansız hava aracının düşürüldüğü öne sürüldü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini açıklamıştı.