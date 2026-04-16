Lübnan'da ateşkesin yürürlüğe girmesine kısa bir süre kala İsrail'e atılan roketler nedeniyle 1 kişi ağır yaralandı

Güncelleme:
Lübnan'ın güneyinden ateşkesin yürürlüğe girmesine kısa bir süre kala, Hizbullah tarafından İsrail'in kuzeyine gerçekleştirilen roket ve İHA saldırısında bir kişi ağır yaralandı. İsrail ordusu, bazı roketlerin hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini açıkladı.

İsrail ordusunun kara saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinden ateşkesin yürürlüğe girmesine kısa bir süre kala İsrail'in kuzeyine fırlatılan İHA ve roketler nedeniyle 1 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hizbullah'ın roket saldırısında kuzeydeki Karmiel bölgesinde bir yola roket parçalarının isabet etmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesini 10 roket ve iki insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldığı ileri sürüldü.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin roketlerin ve İHA'ların çoğunluğunu önlediği ve bir roketin ise açık alana düştüğü belirtildi.

Öte yandan Hizbullah'ın ilk salvosundan kısa bir süre sonra İsrail'in kuzeyindeki Karmiel'e 10 roket daha fırlattığı bildirildi.

İsrail ordusu, ülkenin kuzeyindeki Karmiel bölgesine atılan 8 roketi önlediğini, ikisinin ise açık alana düştüğünü aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan'ın (TSİ) bu gece 00.00'da başlayacak 10 günlük bir ateşkes konusunda mutabık kaldığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi

Komşuda 100 yıl sonra bir ilk! Seçimleri, Türk aday kazandı
Eski Esenlik Genel Müdürü Veysel Tay, okul saldırısı paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı

Saldırıyla ilgili skandal sözler! Eski belediye yöneticisine gözaltı
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...

Babanın ifadesindeki detay, korkunç gerçeği gözler önüne serdi
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı

Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı! Kızıyla ilgili iddiası korkunç
Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı

Saldırı yapılan okuldaki öğrencinin sözleri her şeyi özetliyor
Eski Esenlik Genel Müdürü Veysel Tay, okul saldırısı paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı

Saldırıyla ilgili skandal sözler! Eski belediye yöneticisine gözaltı
Real Madrid soyunma odasında başkandan şok: Arda sen dışarı çık...

Soyunma odasında başkandan şok: Arda sen dışarı çık...
İBB davasında dikkat çeken iddia: Bir deprem olsa, o AVM'ye ceset torbası yetişmez

"Deprem olsa, İstanbul'daki o AVM'ye ceset torbası yetişmez"