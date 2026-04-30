İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısı Paris'te protesto edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen göstericiler, İsrail'in uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Filistin destekçileri, Paris'in tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Filistin, Lübnan ve İran bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na yönelik dünkü saldırısına tepki gösterdi.

İsrail ordusunun alıkoyduğu aktivistleri serbest bırakması çağrısında bulunan göstericiler, kırmızı, siyah ve yeşil renklerle üzerinde "Filoyu durdururlarsa, her şeyi durdururuz" yazılı büyük afiş açtı.

"Uluslararası sular sana ait değil"

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Louis Boyard, gösteride yaptığı konuşmada, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya sert şekilde söylemek gerekiyor; uluslararası sular sana ait değildir; tıpkı Filistin'in sana ait olmadığı, tıpkı Lübnan'ın güneyinin sana ait olmadığı gibi." ifadesini kullandı.

Boyard, "ABD ve İsrail'in emperyalizmi tarafından öldürülen ve zulüm gören Filistin, Lübnan, İran halkı dahil ezilen tüm halkları desteklediğini" söyleyerek, Fransız makamlarının; İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Fransız aktivistler hakkında açıklama yapmamasını utanç verici bulduğunu vurguladı.

Fransız milletvekili, Netanyahu'nun hapse atılması çağrısında bulundu.

Fransa Komünist Partisi (PCF) Senatörü Ian Brossat, "Filistin halkına bugün gördüğü muamele ile muamele edilemeyeceğini söylemek için seferber olmaya devam edeceğiz." dedi.

Brossat, Filistin'in sömürgecilikten kurtarılmasının gündeme gelmesi gerektiğinin altını çizerek, İsrail hükümetine karşı yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

"Her yıl Filistinlilerin haklarını savunmak için buraya gelmemiz gerekiyorsa burada olacağız"

Küresel Sumud Filosu'ndaki Fransız aktivistlerin avukatı Romain Ruiz, geçen yıl da filo için aynı meydanda konuşma yaptığını hatırlatarak, "Her yıl Filistinlilerin ve (filo) yolcularının haklarını savunmak için buraya gelmemiz gerekiyorsa burada olacağız." dedi.

Ruiz, filoya yönelik saldırıyla ilgili Fransız makamlarının sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu savunarak, "Fransız hükümeti harekete geçmeli." ifadesini kullandı.

Fransız belediyelerinin binalarının cephesinde yazan Fransa'nın ulusal sloganını kastederek Ruiz, "Kardeşliği asla hayata geçirmeden, belediye binalarımızın cephesinde özgürlük, eşitlik, kardeşlik yazısını görmeye devam edemeyiz." diye konuştu.

Ruiz, İsrail'in Fransız aktivistleri alıkoymasını "hukuka aykırı" olarak nitelendirerek, filoya katılan aktivistlerin eylemlerinin meşru olduğunu savundu.

"Filo, Gazze'ye doğru yola çıktığında, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) ocak ve mart 2024'teki kararlarını harfiyen uygulamaktan başka bir şey yapmadı." diyen Ruiz, UAD'nin Gazze Şeridi'nde kıtlık durumu olduğunu kabul ettiğini ve uluslararası sözleşmelere taraf olan devletlerden bu kıtlık durumuna son vermeye çalışmasını istediğini kaydetti.