İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına karşı Barselona'da yapılan gösteri olaylı geçti

Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı teknelere saldıran İsrail ordusunu protesto etmek için İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen gösteri olaylı geçti.

Barselona kent merkezinde toplanan yaklaşık 400 kişi Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyarak, "İsrail'i boykot edin", "İsrail bir ülke değil, bir işgaldir", "Boykot İsrail, "Hepimiz filoyuz" sloganları attı.

Kalabalıktan bir grup, gösterinin sonlarına doğru İsrail Konsolosluğuna yürüdü.

İsrail Konsolosluğunu koruyan yol üzerindeki polis hattına yabancı cisimler atılması sonrasında Katalonya yerel polisi göstericilere müdahale etti ve birkaç kişiyi gözaltına aldı.

Polisin müdahalesinin ardından eylem sona erdi.

Diğer yandan gösteride konuşan Küresel Sumud Filosu sözcülerinden Pablo Castilla, İsrail ordusunun filoya saldırısını "uluslararası hukukun ihlali" olarak nitelendirdi.

Castilla, Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Avrupa Sınır ve Deniz Güvenliği Ajansı Frontex ile Yunan yetkililerini, müdahaleden sonra filonun yaptığı "yardım çağrısına yanıt verme sorumluluklarını yerine getirmemekle" suçladı.

"Bu nesil Filistin halkının soykırımına tanık olmayacak." diyen Castilla, gösterilerine devam edeceklerini duyurdu.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
Mali'de savaş şiddetleniyor! Türk yapımı İHA'larla böyle avladılar

Savaş şiddetleniyor! Türk yapımı İHA'larla böyle avladılar
Küçük bir yara zannetti ama saatler içinde ölümle burun buruna geldi

Küçük bir yara zannetti ama saatler içinde ölümle burun buruna geldi
Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası

Ve Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlatıyor

13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 kişi tutuklandı

"Kökünü kazıyacağız" mesajının ardından 13 ilde dev operasyon
Süper Lig'de 32'nci hafta hakemleri açıklandı: TFF'den Yasin Kol kararı

TFF'den Yasin Kol için yeni karar

İsviçre değil Türkiye! Uyanık besici çoban masrafından böyle kurtuldu

İsviçre değil Türkiye! Uyanık besici çoban masrafından böyle kurtuldu
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

Yürek yakan anlar! Başı boş köpekler minik Hamza'yı böyle parçaladı