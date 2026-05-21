Haberler

Sakarya'da Sumud Filosu'na saldırıya protesto

Sakarya'da Sumud Filosu'na saldırıya protesto
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterdi.

Sakarya'da sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterdi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Adapazarı ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan grup, İsrail aleyhine pankartlar açtı.

Saldırıya ve gönüllülerin alıkonulmasına tepki gösteren grup, İsrail karşıtı sloganlar attı.

"Sessiz kalmayın çünkü sessizlik zalime cesaret veriyor"

Aktivist Özkan Özer'in kızı Zeynep Özer, yaptığı açıklamada, Gazze için denizlere açılan Küresel Sumud Filosu'nun yalnız olmadığını göstermek için toplandıklarını söyledi.

Özer, 44 ülkeden 428 cesur insanın Gazze'ye doğru yelken açtığını hatırlatarak, "Türkiye'den 78 kişinin bulunduğu bu güzel insanlar, sivil inisiyatif aldılar. Devletlerin İsrail'e karşı adım atamadığı dünyada, küçücük teknelerle denize açıldılar. Savaş gemilerine karşı küçücük 50 yelkenliyle İsrail'e meydan okudular." diye konuştu.

Tamamen insani amaçlarla yola çıkan, silahsız insanlara silah doğrultulduğunu ve zorla alıkonulduklarını dile getiren Özer, "Sessiz kalmayın çünkü sessizlik öldürüyor. Sessiz kalmayın çünkü sessizlik zalime cesaret veriyor. Sessiz kalarak sıranın size gelmesini beklemeyin." dedi.

Özer, İsrail'i durdurmak için bir şeylerin yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Çünkü İsrail'in olduğu bir dünya asla huzur bulmayacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
Mutlak butlan kararı CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştı

Butlan kararı CHP'ye ulaştı! Kılıçdaroğlu dönemi resmen başlıyor
Kemal Kılıçdaroğlu: İktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz

Kılıçdaroğlu, görevi kabul edeceğini duyurdu: İktidara yürüyeceğiz

Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler

Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu

Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu! İşte yeni il başkanı

Özel'den mutlak butlan kararı sonrası 'baskın seçim' çıkışı: En kısa sürede yapsınlar, bekliyoruz

Özel'den mutlak butlan kararı sonrası 'baskın seçim' çıkışı
Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
Otobüsten indi, saniyeler içinde akıntıya kapılarak gözden kayboldu

Otobüsten inmesiyle felaketi yaşaması bir oldu, anında gözden kayboldu
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz

Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz
Jorge Jesus 'Tek eksik Fenerbahçe' deyip bombayı patlattı

Bombayı patlattı!