Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kenti kırsalında bir Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası'nın Tubas kenti ile Kuzey Ürdün Vadisi Sorumlusu Mutez Bişarat, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Tubas kentine bağlı Teyasir ile el-Akabe köyleri arasında yasa dışı bir Yahudi yerleşim birimi kurduğunu belirtti.

Bişarat, söz konusu yasa dışı yerleşim birimi çevresinde çıkan olaylarda Alaa Halid Subeyh adlı bir Filistinlinin, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından vurulması sonucu hayatını kaybettiğini ifade etti.

Subeyh'in cenazesinin, İsrail ordusu tarafından alıkonulduğunu aktaran Bişarat, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin büyük gruplar halinde bölgede toplandığını ve İsrail ordusunun onları korumak amacıyla konuşlandırıldığını, bu nedenle bölgede gerginliğin sürdüğünü kaydetti.

Bişarat, İsrail ordusunun Teyasir ve el-Akabe köylerini güvenlik operasyon bölgesi ilan ettiğini belirterek, ordunun bölgede geniş çaplı askeri operasyon başlattığını, buldozerler eşliğinde kasabaya baskın düzenlediğini ve evlerde aramalar yaptığını bildirdi.