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Nablus'ta İsrail baskınları: 3 yaralı, 6 gözaltı

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- Baskınlar sırasında 6 Filistinli gözaltına alındı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde düzenlediği baskınlarda 3 Filistinli yaralandı, en az 6 kişi gözaltına alındı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Nablus kentinin Salim, Bazarya, Madama, Aynabus ve Avarta belde ve köylerine gece baskınlar gerçekleştirdi.

İsrail güçleri, Nablus kentindeki Rafidya, Mahfiyye bölgeleri ile Kudüs ve Tunus caddeleri ve Eski Şehir çevresi dahil çok sayıda mahalle ve bölgeye de baskın düzenledi.

Filistin Kızılayı, kentin batısındaki Rafidya Mahallesi'ne düzenlenen baskın sırasında darp sonucu yaralanan 3 kişiye ekiplerinin müdahale ettiğini ve yaralıları hastaneye naklettiğini bildirdi.

İsrail askerleri çok sayıda konuta baskın düzenleyerek gençleri saha sorgusuna tabi tuttu ve bazı Filistinlileri gözaltına aldı.

Arama ve baskınlar sırasında bazı Filistinlileri darbeden İsrail askerleri, mahallelerde yoğun şekilde konuşlandı ve bazı yolları kapattı.

İsrail güçleri Nablus'un güneyindeki Madma ve Aynabus köylerindeki evlere baskın düzenleyip eşyalarını yağmaladıktan sonra 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, Nablus'un doğusundaki Salim beldesinde 3, Beyta beldesinde ise 1 Filistinliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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