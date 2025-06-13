İsrail'in İran'a Saldırısı... Yılmaz Tunç: " İsrail'in, İran'a Yönelik Uluslararası Hukuka Aykırı Saldırılarını En Güçlü Şekilde Kınıyoruz"

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " İsrail'in, İran'a yönelik uluslararası hukuka aykırı saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

Bakan Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

" İsrail'in, sadece bölgemiz için değil, küresel barış ve istikrar için ciddi bir tehdit oluşturduğunu bir kez daha üzülerek görüyoruz. Gazze'de 55 binden fazla masum sivili şehit eden İsrail'in, İran'a yönelik uluslararası hukuka aykırı saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail, yürüttüğü saldırılarla bir kez daha insan haklarını ve uluslararası hukuku açıkça ihlal etmiş, bölgedeki gerginliği ve güvensizliği derinleştirmiştir. Bu tür sistematik ve hukuk dışı eylemler, tüm dünyada güvenliği ve barışı tehdit etmektedir. İsrailli yetkililerin işledikleri insan hakları ve savaş suçlarının cezasız kalması, benzer suçların tekrarlanmasına zemin hazırlamaktadır.

Adaletin tesisi, kalıcı barışın ön koşuludur. Uluslararası toplumun, bu hukuksuzluklara karşı daha güçlü ve etkili bir tutum sergilemesi şarttır. Birleşmiş Milletler ve ilgili uluslararası kuruluşlar, üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli; İsrail'in saldırgan politikalarına karşı somut ve caydırıcı adımlar atmalıdır. Türkiye olarak hukukun üstünlüğünü, adaleti ve insan haklarını savunmaya; İsrail'in işlediği suçların hukuk önünde hesabını vermesi için çabalarımızı tüm meşru uluslararası platformlarda sürdüreceğiz. Barışın, istikrarın ve insan onurunun hakim olduğu bir uluslararası düzen için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz."