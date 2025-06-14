İsrail'in İran'a Saldırılarında Nükleer Bilim İnsanları Hayatını Kaybetti

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İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırılarda toplamda 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. İran ordusu, karşı saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail'in İran'a saldırılarında 3 nükleer bilim insanının daha hayatını kaybettiği bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İsrail'in İran'a saldırılarında Ali Bekayi Kerimi, Mansur Asgeri ve Said Borci adlı 3 bilim insanı daha yaşamını yitirdi.

İsrail'in dün İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda da Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Ekber Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi adlı nükleer bilim insanları hayatını kaybetmişti.

Saldırılarda hayatını kaybeden bilim insanlarının sayısı 9'a yükseldi.

???????- ??İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil kaybının yalnızca Tahran'da 150'yi aştığı açıklandı.

İsrail'in Tebriz'e saldırılarında da 18 sivilin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı geniş çaplı karşı saldırılarda Tel Aviv'de en az 9 bina yıkıldı. Saldırılarda en az 3 kişi öldü, 172 kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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