İsrail'in Lübnan'ın Güneyine Düzenlediği Saldırılarda Bir Gazeteci Hayatını Kaybetti, Diğeri Yaralandı

İsrail'in Lübnan'ın Güneyine Düzenlediği Saldırılarda Bir Gazeteci Hayatını Kaybetti, Diğeri Yaralandı
İsrail'in Lübnan'ın doğusuna düzenlediği hava saldırısında, gazeteci Emel Halil enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Saldırı, Halil'in meslektaşı Zeyneb Farac'ın kurtarılmasını zorlaştırdı.

BEYRUT, 23 Nisan (Xinhua) -- İsrail'in çarşamba günü Lübnan'ın doğusuna düzenlediği hava saldırılarında enkaz altında kalan gazeteci Emel Halil hayatını kaybetti.

Lübnan'da yayın yapan El-Cedid televizyonunun bildirdiğine göre, çarşamba günü Tayri ile Haddesa'yı birbirine bağlayan yola düzenlenen saldırı, Halil ile meslektaşı Zeyneb Farac'ı kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı. Farac daha sonra hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Lübnan Kızılhaçı daha sonra Halil'in cansız bedenine ulaşıldığını teyit etti.

Lübnanlı kaynaklar çarşamba günü erken saatlerde yaptıkları açıklamada, devam eden ateşkese rağmen İsrail'in ülkenin güneyine düzenlediği hava saldırıları nedeniyle iki gazetecinin mahsur kaldığını bildirmişti.

Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı'nın haberine ve gazetecilerin sosyal medyada paylaştığı çağrıya göre, hava saldırısıyla Tayri ile Haddesa arasındaki ana yolu hedef alarak ambulansların geçişini engellemeyi amaçlayan İsrail güçleri, Lübnan Kızılhaçı'nın da Lübnan ordusunun da bölgeye ulaşmasına izin vermedi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında Lübnan-İsrail sınırında da haftalarca süren yoğun çatışmalar yaşanmış, iki ülke arasında varılan 10 günlük ateşkes geçen hafta perşembe gecesi yürürlüğe girmişti.

İsrailli ve Lübnanlı yetkililer 14 Nisan'da Washington'da görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin ikinci turunun perşembe günü yapılması planlanıyor.

Kaynak: Xinhua
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya iniyor
Azerbaycan'dan İsrail'e 'bağımsızlık günü' kutlaması

İsrail mesajı kaos çıkardı! Tepkiler peş peşe yükseldi
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır

Hakem açıklandı, Galatasaray isyan bayrağını çekti: Askıya alındı
Eğirdir Gölü'nde kendiliğinden oluşan doğal yürüyüş yolu şaşırttı

Kendiliğinden ortaya çıktı! 1,5 kilometre uzunluğunda

Öğrencinin silah getirdiği okulda 'şeffaf poşet' önlemi

Öğrencinin silah getirdiği okulda görülmemiş önlem
Alişan, kardeşinin son anlarını anlatırken ağlamamak için kendini zor tuttu

Kardeş acısı dinmiyor! Anlatırken ağlamamak için zor durdu
Ankara'da 5. sınıf öğrencisinin okula tabanca getirdiği iddiası

5. sınıf öğrencisinin üzeri aranınca hemen polise haber verildi
Eğirdir Gölü'nde kendiliğinden oluşan doğal yürüyüş yolu şaşırttı

Kendiliğinden ortaya çıktı! 1,5 kilometre uzunluğunda

Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli

Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı güvenlik modeli
Hatay'da otomobilin çarptığı sürüdeki 17 koyun öldü

Altgeçitte korkunç manzara! 10'dan fazlası öldü