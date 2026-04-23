İsrail'in Lübnan'ın Güneyine Düzenlediği Saldırılarda Bir Gazeteci Hayatını Kaybetti, Diğeri Yaralandı

BEYRUT, 23 Nisan (Xinhua) -- İsrail'in çarşamba günü Lübnan'ın doğusuna düzenlediği hava saldırılarında enkaz altında kalan gazeteci Emel Halil hayatını kaybetti.

Lübnan'da yayın yapan El-Cedid televizyonunun bildirdiğine göre, çarşamba günü Tayri ile Haddesa'yı birbirine bağlayan yola düzenlenen saldırı, Halil ile meslektaşı Zeyneb Farac'ı kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı. Farac daha sonra hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Lübnan Kızılhaçı daha sonra Halil'in cansız bedenine ulaşıldığını teyit etti.

Lübnanlı kaynaklar çarşamba günü erken saatlerde yaptıkları açıklamada, devam eden ateşkese rağmen İsrail'in ülkenin güneyine düzenlediği hava saldırıları nedeniyle iki gazetecinin mahsur kaldığını bildirmişti.

Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı'nın haberine ve gazetecilerin sosyal medyada paylaştığı çağrıya göre, hava saldırısıyla Tayri ile Haddesa arasındaki ana yolu hedef alarak ambulansların geçişini engellemeyi amaçlayan İsrail güçleri, Lübnan Kızılhaçı'nın da Lübnan ordusunun da bölgeye ulaşmasına izin vermedi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında Lübnan-İsrail sınırında da haftalarca süren yoğun çatışmalar yaşanmış, iki ülke arasında varılan 10 günlük ateşkes geçen hafta perşembe gecesi yürürlüğe girmişti.

İsrailli ve Lübnanlı yetkililer 14 Nisan'da Washington'da görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin ikinci turunun perşembe günü yapılması planlanıyor.

