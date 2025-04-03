İsrail'in Hava Saldırısında 6 Filistinli Hayatını Kaybetti
İsrail'in Gazze'deki Han Yunus bölgesindeki hava saldırılarında 6 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırılarda bir aile ve bir çadır hedef alındı.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta iki bölgeyi hedef alan hava saldırılarında, 5'i aynı aileden olmak üzere 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
AA muhabirinin sağlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'un güneyindeki El-Menara semtindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında Filistinli Muhammed Şurrab, eşi ve 3 çocuğu yaşamını yitirdi.
Han Yunus'un batısındaki yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir çadırın İsrail ordusuna ait helikopterle hedef alınması sonucu ise Filistinli Muhammed İsam Abdulmuhsin "Es-Seyyid" hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.