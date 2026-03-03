İsrail'in, Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2 sağlık görevlisi öldü
İsrail'in Lübnan'ın Sıddikin beldesine düzenlediği hava saldırısında, 'İslami Sağlık Heyeti'nde görevli 2 sağlık görevlisi yaşamını yitirdi. Olayın detayları henüz resmi olarak açıklanmadı.
İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Sıddikin beldesine düzenlediği hava saldırısında 2 sağlık görevlisi hayatını kaybetti.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde konuya ilişkin bilgi verildi.
Haberde, İsrail'in Sıddikin beldesine düzenlediği hava saldırısında "İslami Sağlık Heyeti"nde görev yapan 2 sağlık görevlisinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Saldırıya ve olayın ayrıntılarına ilişkin henüz resmi makamlardan açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA / Wassim Samih Seifeddine