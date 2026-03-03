Haberler

İsrail'in, Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2 sağlık görevlisi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Lübnan'ın Sıddikin beldesine düzenlediği hava saldırısında, 'İslami Sağlık Heyeti'nde görevli 2 sağlık görevlisi yaşamını yitirdi. Olayın detayları henüz resmi olarak açıklanmadı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Sıddikin beldesine düzenlediği hava saldırısında 2 sağlık görevlisi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde konuya ilişkin bilgi verildi.

Haberde, İsrail'in Sıddikin beldesine düzenlediği hava saldırısında "İslami Sağlık Heyeti"nde görev yapan 2 sağlık görevlisinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Saldırıya ve olayın ayrıntılarına ilişkin henüz resmi makamlardan açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Wassim Samih Seifeddine
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! 48 saat önce koltuğa oturan savunma bakanı öldürüldü

İran'ın kalbine bomba yağıyor: 2 gün önce göreve gelen isim öldürüldü
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı

Öğretmen kızını öldüren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı
İran'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak mesaj: Hepsini biliyoruz

Netanyahu'nun uykularını kaçıracak mesaj! Devlet medyasına konuştu
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor

Tarihi zam öncesi Ankara harekete geçti! Bakandan da sinyal var
Dursun Özbek'ten ''maaşlar ödenmiyor'' iddiasına net yanıt: Külliyen yalan

O iddiaları yanıtladı: İşkembeden atmayın, bunlar külliyen yalan
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış

Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Süper Lig'de fikstür açıklandı: 2 kritik maç ertelendi

Ligdeki 2 kritik maç ertelendi